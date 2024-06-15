دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، السبت، عن إجمالي أعداد الحجاج لعام 1445هجرية، وكم يبلغ عددهم من الخارج ومن الداخل، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان إن "عدد الحجاج للعام الحالي بلغ 1,833,164 حاجا، منهم 1,611,310 حجاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 221,854 حاجا من المواطنين والمقيمين".

وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية للحج هذا العام أن "عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 958,137 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 875,027 حاجةً"، حسبما أوردت وكالة "واس".

وأضافت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن "نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت 22.3%، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية، فقد بلغت 63.3%، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الإفريقية، ما عدا الدول العربية 11.3%، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 3.2%"، طبقا لـ"واس".

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، فقد "وصل 1,546,345 حاجا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 60,251 حاجا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 4,714 حاجا".