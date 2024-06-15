دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدى حجاج بيت الله الحرام، السبت، "ركن الحج الأعظم"، وهو الوقوف بجبل عرفات، ونزلوا من عليه مع غروب شمس التاسع من شهر ذي الحجة الحالي، متجهين إلى مزدلفة للمبيت بها، ليواصلوا أداء مناسك الحج، خلال أول أيام عيد الأضحى، الأحد، وفي أيام التشريق.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، لقطات للحجاج وهم يتوافدون إلى محطات قطار المشاعر المقدسة في عرفات استعدادا لانطلاق عمليات انتقالهم إلى مشعر مزدلفة.

‏ومن جانبه، أشرف رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على أعمال مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة بمسجد نمرة، وضمان ربطها بمشروع خادم الحرمين لترجمة خطبة يوم عرفة وخطب الحرمين، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

‏وأكد السديس، أن "ترجمة خطبة عرفة في مشعر عرفات حققت نجاحًا منقطع النظير، وانتشارًا عالميًا كبيرًا عبر المنصات الرقمية الدينية للرئاسة".

وأوضح مركز خطبة عرفات بمسجد نمرة أن "المركز حقق أداء عاليًا، كونه مجهزًا بأحدث الأجهزة والأنظمة لبث وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم، من خلال التطبيقات الإلكترونية، ومنصة منارة الحرمين، ومن خلال ترددات البث عبر أثير الإذاعات، في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة"، طبقا لوكالة "واس".