دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، أنه تم إلقاء القبض على مواطنين اثنين، ويمنيين و3 إثيوبيين في حوادث متفرقة، بتهمة تهريب مواد مخدرة وترويجها، وأحالتهم إلى النيابة العامة وجهة الاختصاص، طبقا لما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان أنه تم "إلقاء القبض على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة لترويجهما 26,100 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة"، حسبما أفادت وكالة "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إن "الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، ألقت القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه 45 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص".

كما ألقت "الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 60 كيلوغراما من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص"، حسبما أعلنت الوزارة السعودية في بيان آخر.

وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "تم إلقاء القبض على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه 8600 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

وأضافت الوزارة السعودية: "ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه 14.6 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة"، طبقا لما أوردت الوكالة السعودية نقلا عن الوزارة.