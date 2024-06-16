دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، مساء الأحد، تنفيذ 3 هجمات استهدفت مدمرة أمريكية وسفينتين انتهكتا حظر الدخول إلى الموانئ الإسرائيلية، وذلك في البحرين الأحمر والعربي، بحسب ما أوردت وكالة "سبأ" اليمنية التابعة للحوثيين.

وقال المتحدث باسم المسلحين الحوثيين، العميد يحيى سريع في بيان، إن "القوة الصاروخية والقوات البحرية نفذت عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، الأولى استهدفت مدمرة أمريكية بعدد من الصواريخ الباليستية، والثانية استهدفت سفينة (CAPTAIN PARIS) بصواريخ بحرية مناسبة، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ (فلسطين المحتلة)"، حسب زعمه.

وأضاف يحيى سريع أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية ثالثة استهدفت سفينة (Happy Condor) في البحر العربي، بعدد من الطائرات المسيرة، بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ (فلسطين المحتلة)"، طبقا لما نقلت وكالة "سبأ".

وزعم العميد يحيى سريع أن "العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح"، مشيراً إلى أن هجمات الحوثيين تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على الجرائم المُرتكبة بحق الأشقاء في قطاع غزة، وردا على العُدوان الأمريكي- البريطاني على بلدنا"، حسب قوله، وطبقا لما أفادت وكالة "سبأ".