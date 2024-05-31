قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الجمعة، أنهم استهدفوا حاملة الطائرات الأمريكية (أيزنهاور)، في البحر الأحمر، بحسب بيان نشرته وكالة "سبأ" اليمنية بنسختها التابعة للحوثيين.

وأضاف الحوثيون أن ذلك "جاء رداً على العدوان الأمريكي البريطاني واستهدافه الأعيان المدنية، واستمرارا لنصرة الشعب الفلسطيني"، بحسب البيان.

وأوضح متمردو اليمن، أن "القوة الصاروخية والقوة البحرية لدى الحوثيين نفذتا عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (أيزنهاور) في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية".

وزعم البيان أن "الإصابة كانت دقيقة ومباشرة"، بحسب ما أفادت وكالة "سبأ".

وأكد الحوثيون أنهم "لن يترددوا في الرد المباشر والفوري على كل عدوان جديد على الأراضي اليمنية، باستهداف كافة مصادر التهديد وكل الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي" حسب قولهم، وطبقا لوكالة "سبأ".

وفي الوقت نفسه، قُتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 35 آخرون، في غارات جوية أمريكية- بريطانية على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن، حسبما ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، الجمعة.

وأوضح مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة، في بيان أن "16 مدنيا قتلوا، وأُصيب 35 آخرون جراء الغارات الأمريكية البريطانية على مبنى إذاعة الحديدة، وميناء الصليف، مساء الخميس".

وكانت مصادر محلية أفادت بمقتل مواطنين اثنين وإصابة عشرة آخرين في حصيلة أولية جراء استهداف الطيران الأمريكي- البريطاني مبنى إذاعة الحديدة، بمديرية الحوك، طبقا لما أوردت وكالة "سبأ".

ونفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الخميس، ضربات ضد أهداف حوثية في جميع أنحاء اليمن بهدف "تقليص قدرتهم على الاستمرار في هجماتهم على الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن"، بحسب بيان للحكومة البريطانية.