دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، أن قوات أمن الحج ضبطت بمداخل العاصمة المقدسة 18 شخصا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج، وهم وافدان و16 مواطنا، حيث تم التشهير بهم، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "قوات أمن الحج ضبطت بمداخل العاصمة المقدسة 18 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم وافدان و16 مواطنًا، لنقلهم 95 مخالفًا، وذلك يوم 9/ 12/ 1445 هجرية، الموافق 15/ 6/ 2024 ميلادية".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات أصدرت بحقهم 17 قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي (حوالي 2665 دولارا أمريكيا)، وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبة واحدة مُستخدمة في النقل قضائيا"، بحسب المنشور.

ودعت وزارة الداخلية السعودية في البيان "جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة"، طبقا لما نقلت وكالة "واس".