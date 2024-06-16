العاهل السعودي يهنئ بحلول عيد الأضحى ويدعو للحجاج

الشرق الأوسط
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العاهل السعودي يهنئ بحلول عيد الأضحى ويدعو للحجاج
Credit: Dan Kitwood/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تهنئة للمسلمين وحجاج بيت الله الحرام بمناسبة قدوم عيد الأضحى.

وقال حساب الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات".

وأضاف العاهل السعودي: "سائلين المولى سبحانه أن يتقبل من حجاج بيته نُسكهم وطاعتهم، وأن يديم الأمن والاستقرار على وطننا وشعبنا، وعلى أمتينا الإسلامية والعربية والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير".

وتوالت تعليقات مستخدمين على منصة "إكس"، على تهنئة العاهل السعودي وجاءت أبرز الردود كالتالي:

 

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