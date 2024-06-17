القدس (CNN)-- تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى "تعزيز" المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، بعدما اعترفت عدة دول من جانب واحد بـ "دولة فلسطينية."

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، الأحد، إن جميع المقترحات لتعزيز المستوطنات فيما تشير إليه إسرائيل في الكتاب المقدس باسم (يهودا والسامرة) "الضفة الغربية"، سيتم التصويت عليها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الأمني.

واعترفت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا بـ "دولة فلسطينية" مستقلة في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة مدفوعة جزئيا على الأقل برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الصريح الالتزام بحل الدولتين. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن هذه الخطوة كانت "مكافأة للإرهاب" ومن شأنها أن تقوي حماس.

وقال البيان أيضا إن إسرائيل ستنظر في الإجراءات التي ستتخذها ضد السلطة الفلسطينية، ردا على اتخاذها إجراءات ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية بطلب للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وفي مايو/أيار الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي من أقصى اليمين، بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل يجب أن توافق على بناء عشرة آلاف مستوطنة في الضفة الغربية، وإنشاء مستوطنة جديدة لكل دولة تعترف بدولة فلسطين، وإلغاء تصاريح السفر لمسؤولي السلطة الفلسطينية.

وليس من الواضح ما إذا كانت أي من هذه الأفكار تشكل جزءاً من المقترحات التي يجري بحثها حاليا في إسرائيل.