دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الأحد، أنها ضبطت شخصا قاد سيارته باستهتار ورعونة، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر، وأنه تمت إحالته إلى السجن المركزي.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تمكنت الإدارة العامة للمرور من تحديد هوية شخص ظهر بمقطع فيديو، تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيامه بعمليات الاستهتار والرعونة على الطريق العام".

وأضافت الوزارة في منشورها أنه "عرض حياته وحياة الآخرين للخطر".

وأكدت الداخلية الكويتية أنه "تم ضبطه وإحالته للسجن المركزي وحجز مركبته بكراج حجز المرور لمدة شهرين".

ونشرت الوزارة مقطع فيديو وصورة للواقعة وأرفقتهما بمنشورها على المنصة ذاتها.