دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوصت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، الحجاج بتجنب الذهاب إلى منشأة الجمرات، أو الخروج تحت أشعة الشمس خلال الفترة من الساعة ١١ صباحا إلى الساعة ٤ عصراً، نظراً لارتفاع درجة الحرارة.

وتوجه الحجاج، الاثنين، في ثاني أيام عيد الأضحى، وأول أيام التشريق، إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى.

ودعا وزير الصحة السعودي، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، "الحجاج إلى تجنب وقت الذروة عند الخروج لأداء ما تبقى من مناسك الحج، من الساعة 11 ظهراً وحتى الرابعة عصراً"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحث وزير الصحة على "تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والابتعاد عن الأسطح مرتفعة الحرارة"، مؤكدًا أن "الحل هو "الوقاية، ثم الوقاية، ثم الوقاية".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، إنه "تم تسجيل 2764 حالة إجهاد حراري في أول أيام العيد، وتعاملت معها فرق المنظومة الصحية لإنقاذ الأرواح وتخفيف الضرر وإسعافها، وتقديم الرعاية الصحية"، طبقا لوكالة "واس".

وأضاف المتحدث أن "الحجاج بذلوا جهداً عالياً جداً للوصول إلى المملكة لأداء فريضة الحج، ودورنا أن نمكّنهم بأقصى جهد ممكن، والوقاية قبل العلاج، ولا نريد أن يصل الحجاج لهذه المرحلة المتقدمة من الإجهاد الحراري، وننصح باتباع التوعية والتثقيف، مثل حمل المظلة الشمسية أثناء أداء المناسك، وشرب السوائل بانتظام".

وأشارت وزارة الصحة عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى أنه وفقا لتقرير المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن حالة الطقس، فإن "الحرارة هذا اليوم في مشعر منى تصل إلى 49 درجة مئوية".

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية تنويها، الاثنين، أكد خلاله أن ذروة درجات الحرارة تكون خلال الفترة من الـ12 ظهرا إلى الـ3 بعد الظهر، داعيا إلى ضرورة اتباع إرشادات الجهات المختصة.