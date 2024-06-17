وائل الدحدوح يؤدي فريضة الحج نيابة عن زوجته: أوفيت بوعدي لها

وائل الدحدوح بعد مقتل نجله حمزة: آمل أن يكون آخر الصحفيين الذين يُقتلون بغزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدى مراسل الجزيرة البارز وائل الدحدوح فريضة الحج نيابة عن زوجته التي فقدها خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة.

وظهر وائل الدحدوح، في مقطع فيديو بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الاثنين، لدى ارتدائه ملابس الإحرام في مشعر مِني.

وقال الدحدوح: "هذه السنة الثانية لي على التوالي أن أكون في هذا المكان، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالي، لكن ما يسعدني أكثر هو أنني أقوم بفريضة الحج هذا العام، نيابة عن زوجتي الشهيدة رحمة الله عليها، وبالتالي هذا أعطاني سعادة إضافية بأنني أوفي بوعدي لها، لأني لم أستطع أن تكون برفقتي في العام الماضي".

وأضاف: "هذا أسعدني بشكل كبير، من خلال هذه اللفتة الكريمة من وزارة الإعلام والمملكة العربية السعودية".

وقال الدحدوح إن :ما يتعرض له الشعب الفلسطيني أكبر وغير مسبوق"، في معرض تعليقه على الوضع في غزة.

وأشاد الدحدوح بجهود السعودية في تنظيم موسم الحج، قائلا إنه: "أهم تجمع بشري، أكبر عدد يتجمعون في مكان وزمن واحد، وهذا أمر يحتاج إلى جهود وإجراءات كبيرة جدًا لخدمة هؤلاء الحجيج وتسهيل مهامهم، وإنجاح هذا الموسم، وهذا ما تقوم به المملكة".

يعد وائل الدحدوح أحد أبرز المراسليين الصحفيين الذين قدموا تغطية للتطورات المتوالية للحرب على الأرض، قبل أن يغادر القطاع منتصف يناير/ كانون الثاني، لتلقي العلاج في قطر.

خلال الحرب الدائرة في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول، فقد الدحدوح عددًا من أفراد عائلته، منهم زوجته وابنيه وحفيدته، وآخرهم والدته التي توفيت في فبراير/ شباط الماضي. وصف المراسل ذلك بأنه "عام الحزن".