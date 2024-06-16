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(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، عن "وقفة تكتيكية" للنشاط العسكري في جنوب قطاع غزة للسماح بدخول عدد أكبر من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي لاحقا إن "القتال في رفح مستمر"، مضيفا أنه "لا تغيير في دخول البضائع إلى القطاع".

وخصص الجيش الإسرائيلي طريقا من كرم أبو سالم إلى البيوك وإلى المستشفى الأوروبي في خان يونس ليكون مفتوحا خلال النهار لنقل المساعدات الإنسانية فقط، لافتا إلى أنه سيتم إدارته بالتنسيق مع المنظمات الدولية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "يوضح جيش الدفاع انه لا يوجد وقفًا للقتال في جنوب قطاع غزة وان القتال في رفح مستمر. كما لا يوجد تغيير في ادخال البضائع إلى قطاع غزة. الطريق الذي تمر من خلاله البضائع سيكون مفتوحًا خلال ساعات النهار بتعاون مع منظمات دولية لتمرير المساعدات الإنسانية فقط".

وقال الجيش الإسرائيلي إن القرار جاء بعد مناقشات مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية.