تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

أمريكا تسقط مزيدًا من المساعدات على غزة.. وبايدن "محبط" من نتنياهو

(CNN)-- أعلنت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة تعملان في غزة، أنهما لم تشهدا أي تحسن في توزيع المساعدات، منذ أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن "وقفة تكتيكية" للنشاط العسكري على طول طريق في جنوب غزة، لأن الطريق لا يزال خطيرا للغاية لنقل البضائع.

وقال غورغيوس بيتروبولوس، رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، في تصريح لشبكة CNN، الاثنين، إن الوقفة "ليست بالأمر الجديد على الأرض".

وأضاف بيتروبولوس: "كانت الأمم المتحدة تستخدم هذا الطريق لنقل البضائع لعدة أيام. ومع ذلك، فإن غياب الشرطة أو سيادة القانون في المنطقة يجعل من الخطير للغاية بالنسبة لنا نقل البضائع هناك"، موضحا أن الوكالة لم تتمكن من استخدام الطريق على الإطلاق، الأحد.

وفي بيان منفصل، قال مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، سكوت أندرسون: "لم نشهد أي تحسن حتى الآن".

وأضاف أندرسون، الاثنين، أن "بيئة القانون والنظام في غزة لا تساعد على إيصال المساعدات بكفاءة".