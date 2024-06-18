دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الاثنين، أنه تم إلقاء القبض على 6 مواطنين، وشخصين من الجنسية الإثيوبية ومقيمين من بنغلاديش، و9 أشخاص آخرين من عدة جنسيات في حوادث متفرقة، وأحالتهم إلى النيابة العامة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على 5 مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة"، طبقا لما نقلت عنها وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية في بيان آخر أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات قبضت على مقيمين من الجنسية البنغلاديشية بمنطقة تبوك لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة"، بحسب "واس".

وأضافت الداخلية السعودية، أنه "تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

وأشارت الوزارة إلى أن "الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه 34 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص"، حسبما أوردت الوكالة.

وفي الوقت نفسه، أعلن الأمن العام السعودي في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، توتير سابقا، الاثنين، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض "ألقت القبض على 9 أشخاص من الهند وباكستان واليمن ومواطن، لسرقتهم مركبة نقل بضائع والاستيلاء على ما تحويه، وأحالتهم إلى النيابة العامة".