نص تهنئة شيخ الأزهر للعاهل السعودي ومحمد بن سلمان بنجاح موسم الحج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدّم شيخ الأزهر في مصر، أحمد الطيب، الثلاثاء، التهنئة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، بمناسبة نجاح موسم الحج للعام الحالي.

وقال الأزهر في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وللمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هجرية".

وأضاف المنشور: "ويُعرب شيخ الأزهر عن تقديره لما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم، وحرص المملكة على توفير كل الإمكانات لأداء مناسك الحج في جو من الوحدة والتآلف والطمأنينة، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين، وأن يُديم علينا جميعا نعم الأمن والأمان والسلامة والرخاء والاستقرار".