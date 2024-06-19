دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا، الأربعاء، بشأن الحجاج المفقودين أثناء أدائهم مناسك فريضة الحج.

ونقل بيان لوزارة الداخلية عن مصدر أمنى ببعثة الحج المصرية قوله "بعدم وجود مفقودين من الحجاج المصريين (القرعة – السياحة – (وزارة) التضامن) المسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج".

وقال المصدر إن الحجاج المفقودين الآخرين "غادروا البلاد لأداء فريضة الحج بمعرفتهم الشخصية"، فيما أشار إلى أنه يتم حاليًا تفويج آخر دفعة من الحجاج المصريين من مشعر منى إلى فنادق الإقامة فى مكة المكرمة".

ويتناقل مصريون عبارات العزاء في وفاة أفراد من عائلاتهم، ويبحث آخرون عن ذويهم عبر الشبكات الاجتماعية، في وقت لم تصدر إحصاءات رسمية بعد بشأن عدد الوفيات أو المفقودين من الحجاج المصريين.

في حين قالت وزارة الخارجية المصرية إنه يجري "اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية، ويرغب ذويهم فى إعادة جثامينهم إلى أرض الوطن".

وأضافت الوزارة، في بيان الثلاثاء، أنها "تبذل جهودًا مكثفة بالتنسيق مع السلطات السعودية لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين أثناء أداء مناسك فريضة الحج". إلى جانب "إجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التى يتواجد بها مواطنون مصريون".

وأعلنت دول عربية وإسلامية، منها الأردن وتونس والمغرب والجزائر وإيران، وجود عدد من الوفيات في صفوف حجاجها، تزامنًا مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال أيام التشريق.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في مؤتمر صحفي الاثنين، إن أكثر من 2700 شخص تم علاجهم من ضربة الشمس بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وتزامن موسم الحج هذا العام مع شهر يونيو، وهو أحد أكثر الشهور حرارة في المملكة..