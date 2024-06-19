لم يدخل الصيف رسميًا بعد، لكن الحرارة تحصد أرواح العشرات بالفعل.

ففي الهند، خلال الانتخابات الأخيرة، توفي ما لا يقل عن 33 موظفًا في مراكز الاقتراع بسبب الإجهاد الحراري في نفس اليوم.

ولقي ما لا يقل عن 41 أردنيًا حتفهم أثناء أدائهم فريضة الحج إلى مكة، حيث قيل إن درجة الحرارة بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 51 درجة مئوية.

وفي اليونان، فارق 3 سياح على الأقل الحياة لمجرد المشي دون وجود ما يكفي من الماء أو الظل.

وفي حين أن هذه الأماكن معتادة على درجات الحرارة المرتفعة، فإن شمال شرق الولايات المتحدة ليس كذلك.

وعلى كوكب شديد الحرارة بسبب تلوث الوقود الأحفوري، يجب على ولاية مين الآن أن تستعد لنوع الحرارة والرطوبة الموجود في ميامي.

والمدن الكبرى تستعد لضغط على كل شيء.

في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وجدت معلومات جديدة أن الصيف الماضي كان الأكثر حرارة منذ ولادة المسيح. وفي الولايات المتحدة، أودت الحرارة بأكبر عدد من الأرواح منذ بدء تسجيلها في الثمانينيات.

هذا العام يسير بخطى حثيثة ليصبح أكثر حرارة، مما يدفع إدارة الكوارث إلى منطقة مجهولة مع ظهور أزمة المناخ حسب المنطقة واضطرابات المياه.

ففي الجنوب الغربي القاحل، تشتعل حرائق الغابات من رويدوسو في نيو مكسيكو إلى مناطق قريبة من لوس أنجلوس.

وبعد أن جلب الشتاء الممطر المزيد من الحياة النباتية إلى كاليفورنيا، هناك مخاوف من أن الصيف الحار قد يحول كل ذلك إلى وقود.

على الجانب الآخر، تسببت أيام من الأمطار الغزيرة - من البرازيل إلى فلوريدا - في حدوث فيضانات أضرت بالمنازل والسيارات وأرواح البشر. هذا الأمر أثر على البعض في فورت لودرديل الذين ما زالوا ينظفون بعد الصيف الماضي، والذي جلب نوعًا من الفيضانات التي من المفترض أن تحدث مرة واحدة فقط كل ألف عام.

وبحسب عالم المناخ بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، دانييل سوين ، فإن "ما نراه الآن هو مجرد عينة مما سيكون عليه الحال طوال الوقت، في غضون عقد من الزمن أو نحو ذلك".