(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إن آموس هوكستين مبعوث الرئيس الأمريكي ذكر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع عقد الثلاثاء في إسرائيل أن تصريحاته بأن الولايات المتحدة "تحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل" كانت "غير مثمرة والأهم من ذلك، غير صحيحة على الإطلاق".

وأكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو لنتنياهو أن تصريحاته "غير صحيحة"، حيث استعرض جميع الأسلحة التي نقلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل في الأشهر الأخيرة، وفقا للمسؤول.

وأكد متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسرائيل أن ليو تحدث مع نتنياهو، الثلاثاء، وأكد المتحدث أنه "باستثناء المناقشة الجارية بشأن بعض الذخائر، فقد تم تسليم عناصر أخرى أو في طور التسليم، أو في عملية المراجعة العادية".

وكان موقع "أكسيوس" نشر لأول مرة تقريرا عن المحادثة المتبادلة بين هوكستين ونتنياهو.

وعكس اللقاء الإحباط المتزايد لدى الإدارة الأمريكية من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة الأمريكية، لـ CNN، إن تصريح نتنياهو كان "محيرا وخاطئا".

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها نتنياهو علانية إدارة بايدن في سياق الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، لكن الخلاف العلني هذا الأسبوع يأتي في الوقت الذي لا تزال فيه المخاطر المحيطة بالحرب في غزة والصراع المحتمل بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني مرتفعة بشكل لا يصدق.

ويواجه كل من نتنياهو وبايدن ضغوطا سياسية متزايدة في الداخل بشأن طريقة تعاملهما مع الحرب.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن حديث هوكستين لنتنياهو لم يكن المرة الأولى التي ينتقد فيها المسؤولون الأمريكيون سرا التصريحات التي يدلى بها نتنياهو، لكن بعض المسؤولين الأمريكيين يرغبون في أن تذهب إدارة بايدن إلى أبعد من ذلك.

ويبدو أن هذا الإحباط أدى إلى تأجيل الولايات المتحدة اجتماعاً للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية (SDG) كان من المقرر عقده الخميس، حيث كانت إيران أحد بنود جدول الأعمال، وفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.

لكن هذا المسؤول ومسؤول آخر في البيت الأبيض اعترضا على أن الاجتماع تم تأجيله ردا على تصريحات نتنياهو، وشددا على أنه لم يتم تأكيده على الإطلاق.

ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين هذا الأسبوع، بما في ذلك الأربعاء، وفقا للمسؤول الأول، ومن المرجح أن تتم إعادة جدولة اجتماع الخميس، ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، أصر مسؤول أمريكي كبير آخر على أن اجتماع الخميس تم تأجيله لإرسال رسالة إلى نتنياهو، على غرار الطريقة التي ألغى بها زيارة وفد إلى الولايات المتحدة في مارس/ آذار احتجاجا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار في الأمم المتحدة.