بعدما شكك بأسبابه في الحرب على غزة.. كيف تبدو "نقطة الغليان" في علاقة بايدن ونتنياهو؟

مسؤولة أمريكية استقالت بسبب غزة لـCNN: علينا التوقف عن حماية إسرائيل سياسيًا ودبلوماسيًا.. وعلى بايدن الاستماع لخبرائه

(CNN)-- ألغي اجتماع إسرائيلي أمريكي رفيع المستوى بشأن إيران كان مقررًا عقده الخميس، بعد أن نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو يقول فيه إن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل، حسبما أفاد باراك رافيد الصحفي ومحلل شبكة CNN في تقريره المنشور في موقع أكسيوس، نقلاً عن مصدرين أمريكيين.

بعد نشر الفيديو، التقى آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن – المكلف بتهدئة التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية – بنتنياهو وأخبره بحسب ما ورد أن "الاتهامات" في الفيديو كانت "غير دقيقة" و"خارجة عن الخط"، وفقا لما نقله رافيد عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على الأمر.

وكتب رافيد نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن اجتماعًا بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي سيتم عقده.

ولم ترد الولايات المتحدة ولا الحكومة الإسرائيلية على تساؤلات CNN بشأن ما ورد في التقرير.

وقال نتنياهو في الفيديو الذي صدر الثلاثاء إنه "لا يمكن تصور" أن تحجب الولايات المتحدة الأسلحة عن إسرائيل، لكنه أضاف أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طمأنه بأنه سيتم إزالة تلك القيود.

في أوائل مايو/أيار، تم الكشف عن أن إدارة بايدن أوقفت مؤقتًا شحنة من القنابل الثقيلة إلى إسرائيل، بعد أشهر من الحرب مع حماس، حيث واجهت الإدارة تدقيقًا داخليًا شديدًا بشأن تزويدها بالأسلحة للجيش الإسرائيلي.

وفي تصريحاته خلال الفيديو، يبدو أن نتنياهو - الذي سيلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي الشهر المقبل - يحاول إحياء الضغط الشعبي حول الهدنة، مدعيًا أنه أخبر بلينكن في اجتماعهما في إسرائيل الأسبوع الماضي أن "الإدارة تحجب الأسلحة والذخائر لإسرائيل"، وأن بلينكن "أكدا له" أن إدارة بايدن "تعمل ليل نهار لإزالة هذه" القيود.

وعندما سُئل عن مدى دقة تصريح نتنياهو، رفض بلينكن مناقشة "محادثاته الدبلوماسية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "نحن بشكل عام لا نعرف ما الذي يتحدث عنه. نحن لا نفعل ذلك. كانت هناك شحنة معينة من الذخائر تم إيقافها مؤقتًا، وقد سمعتنا نتحدث عن ذلك مرات عديدة".

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تواصل مراجعة شحنة القنابل إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن استخدامها المحتمل "في منطقة مكتظة بالسكان مثل رفح"، لكن الولايات المتحدة ستتأكد من أن إسرائيل لديها "ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بشكل فعال".

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن قرار إدارة بايدن بتعليق شحنة القنابل الثقيلة سيظل قائمًا في هذا الوقت.