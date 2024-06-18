بعدما شكك بأسبابه في الحرب على غزة.. كيف تبدو "نقطة الغليان" في علاقة بايدن ونتنياهو؟

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(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تواصل مراجعة شحنة القنابل إلى إسرائيل، بسبب مخاوف بشأن احتمال استخدامها "في منطقة مكتظة بالسكان مثل رفح"، لكن الولايات المتحدة ستتأكد من أن إسرائيل لديها "ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بفعالية".

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن قرار إدارة الرئيس جو بايدن بتعليق شحنة القنابل الثقيلة إلى إسرائيل - الذي أعلنه في أوائل مايو/أيار - سيظل قائمًا حتى هذا الوقت.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه "من غير المعقول" أن توقف الولايات المتحدة شحنة واحدة مؤقتا، لكنه قال إن بلينكن أبلغه أن "الإدارة تعمل ليل نهار لإزالة هذه" العقبات.

ولم يجب بلينكن بشكل محدد عما إذا كانت تصريحات نتنياهو تقدم تمثيلا دقيقًا للمحادثة بينهما.

وقال بلينكن: "نحن، كما تعلمون، نواصل مراجعة إحدى الشحنات التي تحدث عنها الرئيس بايدن فيما يتعلق بالقنابل التي تزن 2000 رطل، بسبب مخاوفنا بشأن استخدامها في منطقة مكتظة بالسكان مثل رفح".

وأشار كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أنه "من المهم للغاية أن نتذكر أن علاقتنا الأمنية مع إسرائيل تذهب إلى ما هو أبعد من غزة".

وقال: "تواجه إسرائيل العديد من التهديدات والتحديات، بما في ذلك في الشمال من حزب الله، ومن إيران، ومن الحوثيين في البحر الأحمر، ومن مختلف الجماعات المتحالفة ضد إسرائيل وفي كثير من الحالات تتحكم فيها إيران".

وأضاف: "لذا كان الرئيس واضحًا جدًا منذ اليوم الأول بأنه سيبذل كل ما في وسعه للتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بفعالية ضد هذه التهديدات".