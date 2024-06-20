الحوثي ينشر فيديو "استهداف" سفينة "توتور" في البحر

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيرن، يحيى سريع، مقطع فيديو زعم فيه أنه للحظة استهداف السفينة "توتور" في البحر وذلك بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وعلق سريع على مقطع الفيديو قائلا: "مشاهد استهداف سفينة (TUTOR) بزورقين مسيرين في البحر الأحمر وإغراقها..والقادم أعظم..ولدينا مزيد.."

وفقًا لتقرير نشرته عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) فإن ناقلة الفحم المملوكة لليونان قد انقلبت في البحر الأحمر بعد أيام من استهدافها من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

ويُعتقد أن السفينة MV Tutor هي السفينة الثانية التي يغرقها الحوثيون منذ مارس/ آذار، عندما أسقطت السفينة المسجلة في بريطانيا "روبيمار" بعد إصابتها بصواريخ باليستية أُطلقت من أراضي الحوثيين في اليمن.

وشن الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ أن شنت إسرائيل حربها في غزة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس، ومنذ ذلك الحين، تصاعدت التوترات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حيث أدانت الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية بشدة الأزمة الإنسانية الناجمة عن أكثر من ثمانية أشهر من القصف الإسرائيلي لغزة.