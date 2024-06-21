الهند تعلن موت 98 من حجاجها في السعودية

(CNN)-- أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، الجمعة، أن 98 مواطنا هنديا على الأقل، ماتوا أثناء أداء الحج في السعودية، بعد تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية عن موت أكثر من 1000 حاج أغلبهم مصريين ولا يحملون تصريحات للحج.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، راندير جايسوال للصحفيين، الجمعة: "هذه الوفيات حدثت بسبب أمراض طبيعية، وأسباب طبيعية، وأمراض مزمنة، والشيخوخة أيضا".

وأضاف جايسوال، دون تقديم مزيد من التفاصيل، أن 6 مواطنين هنود ماتوا، وسط حرارة شديدة، السبت يوم عرفة، ومات 4 آخرون بسبب "حوادث".

وأشار المتحدث إلى أن 187 مواطنا هنديا ماتوا أثناء أداء فريضة الحج، العام الماضي.

وأضاف: "هناك بعثة طبية ومستشفيات وسيارات إسعاف وكل الترتيبات من أجل سلامة شعبنا، وعندما يقع حادث من هذا القبيل، نلتقي بأفراد أسرهم ونفعل كل ما في وسعنا".