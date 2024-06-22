البنتاغون: حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور غادرت البحر الأحمر

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

(CNN)-- غادرت المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات الأمريكية داويت أيزنهاور، البحر الأحمر، السبت، بعد مرور 7 أشهر على نشرها في المنطقة في مواجهات الأنشطة العسكرية للحوثيين في اليمن، حسبما أفاد المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر.

وقال المتحدث في بيان للبنتاغون: "غادرت مجموعة دوايت دي أيزنهاور الهجومية لحاملة الطائرات (IKE CSG) منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية اليوم وستبقى لفترة وجيزة في منطقة مسؤولية القيادة الأمريكية الأوروبية قبل العودة إلى الوطن بعد أكثر من سبعة أشهر من الانتشار لدعم الردع والقوة الإقليمية الأمريكية جهود الحماية".

وأشار المتحدث إلى أن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت ستتولى مهام حاملة الطائرات أيزنهاور، الأسبوع المقبل، بعد انتهائها من تدريب حالي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تشارك فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، وصلت المجموعة الهجومية للحاملة أيزنهاور إلى مياه الخليج العربي وقامت بدوريات في نطاق باب المندب والبحر الأحمر.

وزعمت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، مرات عديدة مهاجمتها للحاملة أيزنهاور، آخرها السبت، وهو ما نفاه مسؤول أمريكي لوكالة رويترز.

واستخدم الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ في مهاجمة سفن تجارية وأخرى عسكرية أمريكية وبريطانية في باب المندب والبحر الأحمر، على خلفية الحرب في قطاع غزة.