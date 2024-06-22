الحوثيون يزعمون استهداف سفينة وحاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور"

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة في البحر العربي، وحاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" شمالي البحر الأحمر، بحسب بيان نشرته وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التابعة لهم.

وأوضح الحوثيون في بيانهم أن "القوات البحرية التابعة لهم، نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة (Transworld navigator) في البحر العربي بعدد من الصواريخ البالستية"، وزعموا أن العملية أسفرت عن "إصابة السفينة إصابة مباشرة".

وادعى متمردو اليمن أن "استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها حظر الدخول إلى موانئ (إسرائيل)"، طبقا للبيان.

وأضاف الحوثيون في البيان أن "القوة الصاروخية نفذت عملية استهداف لحاملة الطائرات الأمريكية (أيزنهاور) شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وحققت العملية أهدافها بنجاح"، بحسب زعمهم.

وجدد الحوثيون "التأكيد على أنهم لن يترددوا في استهداف القطع الحربية الأجنبية المعادية، في البحرين الأحمر والعربي، وذلك ردا على العدوان على اليمن"، طبقا لما أوردت وكالة "سبأ".