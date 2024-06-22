دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة المدينة المنورة، بعد ثبوت إدانته بقتل مواطن سعودي آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم ياسر بن مرزوق بن خنيفس الذبياني، سعودي الجنسية، على قتل حجي بن راشد بن عودة الرفاعي، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى وفاته".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت إدانته بما نٌسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه"، طبقا لنص البيان.

وأكدت الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ياسر بن مرزوق بن خنيفس الذبياني، سعودي الجنسية، السبت، الموافق 16/ 12/ 1445 هجرية، الموافق 22/ 6/ 2024 ميلادية بمنطقة المدينة المنورة"، بحسب وكالة "واس".