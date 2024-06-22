واشنطن تؤكد وفاة مواطنين أمريكيين أثناء الحج

(CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، وفاة العديد من المواطنين الأمريكيين أثناء أداء فريضة الحج في السعودية.

وقال متحدث باسم الوزارة: "يمكننا أن نؤكد وفاة العديد من المواطنين الأمريكيين في المملكة العربية السعودية، ونقدم خالص تعازينا لعائلاتهم"، مشيرا إلى الاستعداد لـ"تقديم المساعدة القنصلية".

وأضاف: "ليس لدينا أي تعليق آخر في الوقت الحالي احتراما لخصوصية العائلات".

يذكر أن دول عربية وإسلامية، منها الأردن وتونس والمغرب والجزائر وإيران، أعلنت وجود عدد من الوفيات في صفوف حجاجها، تزامنا مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال أيام التشريق، في حين ذكرت وزارة الداخلية السعودية، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن أكثر من 2700 شخص تم علاجهم من ضربة الشمس بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وتزامن موسم الحج هذا العام مع يونيو/ حزيران، وهو أحد أكثر الشهور حرارة في المملكة.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن "عدد الحجاج للعام الحالي بلغ 1,833,164 حاجا، منهم 1,611,310 حجاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 221,854 حاجا من المواطنين والمقيمين".

وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية للحج هذا العام أن "نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت 22.3%، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية، فقد بلغت 63.3%، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الإفريقية، ما عدا الدول العربية 11.3%، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 3.2%"، طبقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكان رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، أعلن نجاح خطة الرئاسة في موسم الحج، التي "تركزت في تهيئة الأجواء التعبدية الخاشعة للحجاج، وإثراء تجربة الأعداد المليونية من القاصدين والزائرين للحرمين ومحورية خدمة الضيف كشعار محوري، وتعضيد الأدوار التكاملية مع منظومة الحج، والتناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح"، وفقا لما نقلته "واس".