مئات الحجاج توفوا في السعودية.. ما الذي حدث خلال موسم هذا العام؟

الشرق الأوسط
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مئات الحجاج توفوا في السعودية.. ما الذي حدث خلال موسم هذا العام؟

توفي مئات الحجاج وعولج الآلاف من ضربات الشمس أثناء أداء فريضة الحج خلال موسم هذا العام في السعودية، فيما تصل درجات الحرارة في مكة إلى 49 درجة مئوية. 

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