مئات الحجاج توفوا في السعودية.. ما الذي حدث خلال موسم هذا العام؟الشرق الأوسطنشر الجمعة، 21 يونيو / حزيران 2024توفي مئات الحجاج وعولج الآلاف من ضربات الشمس أثناء أداء فريضة الحج خلال موسم هذا العام في السعودية، فيما تصل درجات الحرارة في مكة إلى 49 درجة مئوية. ..قد يهمك أيضًا"السخرية من وفيات الحجاج المصريين".. أمير سعودي يرد على اتهام بعد نشره فيديو لعادل إمامالهند تعلن موت 98 من حجاجها في السعوديةالأردن يكشف نتيجة تحقيقات سفر مواطنين للحج خارج البعثة الرسميةقراءة المزيدالسعوديةالحجحوادث الحج والعمرةحوادث العمرة والحج