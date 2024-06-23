وزير إعلام لبنان يرد على تقارير سحب دول أوروبية لسفرائها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد المكاري، على التقارير التي تداولتها وسائل إعلام من مزاعم بسحب عدد من الدول الأوروبية لسفرائها من لبنان على خلفية التوترات المتزايدة على الحدود الجنوبية بين حزب الله وإسرائيل.

وقال المكاري في تدوينة نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، السبت: "تبثّ مواقع إلكترونية أخبارا كاذبة زاعمة ان دولا أوروبية وغربية تسحب سفراءها من لبنان، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يلجأ اليها العدو الاسرائيلي ويغذّيها بمختلف الوسائل".

وتابع: "نهيب بكل الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والمدوّنين توخي الحذر، واعتماد المهنية في التحقق من مصادر الاخبار قبل نقلها، لأن كل من يبث أخبارا مماثلة من دون التحقق، يشارك من حيث لا يدري في توتير الأجواء عبر المساهمة في نقل الأكاذيب".

وأبرزت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الدول التي ذكرت بالتقارير المتداولة المزعومة وهي كل من "ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا"، قد سحبت سفراءها من لبنان.