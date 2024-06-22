أثار مخاوف في إسرائيل.. حزب الله عن فيديو "درون" المواقع العسكرية: "الجزء الأول فقط"

بأسلحة لم يستخدمها من قبل.. "حزب الله" يصعد ضرباته على إسرائيل

(CNN)-- طمأن مسؤولون أمريكيون وفدا من كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين زاروا واشنطن هذا الأسبوع بأنه إذا اندلعت حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، فإن إدارة جو بايدن مستعدة تماما لدعم حليفتها، وذلك وفقا لما قاله مسؤول أمريكي رفيع المستوى شارك في تلك الاجتماعات لشبكة CNN.

وجاءت هذه التأكيدات الشخصية في الوقت الذي أدت فيه زيادة الهجمات عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل و"حزب الله" المدعوم من إيران إلى زيادة المخاوف بشأن احتمال اندلاع صراع شامل آخر في الشرق الأوسط.

وكذلك بعدما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة بحجب الأسلحة والذخيرة عن بلاده، مما أثار توترا بين المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين.

وشارك كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، في سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي إدارة بايدن مثل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومنسق شؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض بريت ماكغورك في واشنطن هذا الأسبوع.

وقالت المصادر إنه تمت مناقشة عدة ملفات منها الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل وكذلك التوترات مع إيران ووقف إطلاق النار في قطاع غزة والمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية، إن عند مناقشة مسألة استفزازات "حزب الله"، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن إدارة بايدن ستقدم لإسرائيل المساعدة الأمنية التي تحتاجها، على الرغم من أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات أمريكية على الأرض، في مثل هذا السيناريو.

ومنذ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، استمرت استفزازات "حزب الله" ضد إسرائيل، وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة.

وصرحت إدارة بايدن مرارا وتكرارا بأنها لا ترغب في اندلاع حرب أخرى في الجبهة الشمالية لإسرائيل، وحثت على وقف التصعيد.

وفي هذا الأسبوع، زار المبعوث الأمريكي آموس هوكستين المنطقة لمحاولة المساعدة في تهدئة الصراع.

ومع ذلك، فإن المسؤولين الأمريكيين في حالة تأهب قصوى بشأن اندلاع صراع شامل في المنطقة، مع استمرار هجمات "حزب الله" على إسرائيل في غياب وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل و"حماس".

وإذا قام "حزب الله" بتوسيع نطاق هجماته على إسرائيل بشكل كبير، مما أدى إلى مقتل إسرائيليين، يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن ترد إسرائيل بكل قوة.

ووفقا لما ذكرته CNN في وقت سابق، فإن المسؤولين الأمريكيين لديهم مخاوف جدية من أنه في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله"، فإن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران يمكن أن تتغلب على الدفاعات الجوية الإسرائيلية في الشمال، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" الذي يتم التباهي به كثيرا، وهذا من شأنه أن يجعل دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل أكثر أهمية.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ناقشوا في اجتماعات هذا الأسبوع "وسائل خارجية" محتملة لمحاولة خفض التوتر على طول "الخط الأزرق" الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل، وكذلك سبل إعادة الإسرائيليين واللبنانيين الذين نزحوا من الحدود إلى منازلهم.