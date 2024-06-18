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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المبعوث الأمريكي الخاص، آموس هوكشتاين خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، الثلاثاء، إن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، من شأنه أن يؤدي أيضا إلى إنهاء التصعيد الحدودي بين إسرائيل وحزب الله.

ووصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، جو بايدن المكلف بتهدئة التوترات على الحدود الإسرائيلية- اللبنانية، آموس هوكشتاين، إلى بيروت، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، بمن في ذلك نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، حليف حزب الله.

وأجرى هوكشتاين محادثات منفصلة مع كل من قائد الجيش اللبناني جوزيف عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يقود حركة أمل، أحد حلفاء حزب الله السياسيين.

ووصف هوكشتاين التصعيد بأنه "خطير"، وقال إن واشنطن تسعى إلى تجنب تصعيد الوضع إلى "حرب أوسع".

وأكد ميقاتي بعد اللقاء مع هوكشتاين أن "لبنان لا يسعى إلى التصعيد، والمطلوب وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والعودة إلى الهدوء والاستقرار عند الحدود الجنوبية".

وقال ميقاتي: "إننا نواصل، السعي لوقف التصعيد واستتباب الأمن والاستقرار، ووقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية، وأعمال القتل والتدمير الممنهج التي ترتكبها إسرائيل"، حسبما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام.

ومن جانبه قال هوكشتاين بعد اللقاء: "كالعادة أجريت مناقشات جيدة مع رئيس الوزراء، نمر بأوقات خطيرة ولحظات حرجة، ونحن نعمل سويا لنحاول أن نجد الطرق للوصول إلى مكان نمنع فيه المزيد من التصعيد".

وشملت لقاءات المبعوث الأمريكي، اجتماعه مع نبيه بري.

ونقلت الوكالة اللبنانية عن المبعوث الأمريكي قوله: "أضحى مبارك والذي حل في ظروف صعبة، ولهذه الأسباب أوفدني الرئيس الأمريكي، جو بايدن للحضور إلى لبنان، الاجتماع والمحادثات التي أجريتها مع الرئيس نبيه بري كانت جيدة، فقد ناقشنا الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان، وكذلك الاتفاق المقترح على الطاولة بخصوص غزة، والذي يعطي فرصة لإنهاء الصراع على جانبي الخط الأزرق".

وأوضح هوكشتاين أن "الاتفاق الذي حدده الرئيس بايدن في 31 مايو/ أيار 2024 والذي يتضمن إطلاق سراح الرهائن ووقفا دائماً لإطلاق النار، وصولاً لإنهاء الحرب على غزة، قُبِل من الجانب الإسرائيلي ويحظى بموافقة قطر، ومصر ومجموعة السبع، ومجلس الأمن الدولي، هذا الاتفاق ينهي الحرب على غزة ويضع برنامج انسحاب للقوات الإسرائيلية، فاذا كان هذا ما تريده حماس عليهم القبول به"، طبقا للوكالة.

وأردف هوكشتاين قائلا إن "وقف إطلاق النار في غزة ينهي الحرب، أو حل سياسي آخر ينهي الصراع على جانبي الخط الأزرق...، الصراع على جانبي الخط الأزرق بين حزب الله وإسرائيل طال بما فيه الكفاية، وهناك أبرياء يموتون وممتلكات تُدمر وعائلات تتشتت، والاقتصاد اللبناني يُكمل انحداره، لمصلحة الجميع حل الصراع بسرعة وسياسياً، وهذا ممكن وضروري وبمتناول اليد"، طبقا للوكالة الوطنية للإعلام.

وكان قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون استقبل، الثلاثاء، آموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأمريكية في بيروت، ليزا جونسون.

وتناول الاجتماع "الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية"، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.