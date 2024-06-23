"دعسه عمداً بالسيارة".. داخلية السعودية تعلن إعدام مواطن بتهمة قتل آخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، بعد ثبوت إدانته بقتل مواطن سعودي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم محمد بن يحيى بن أحمد عواجي، سعودي الجنسية، على قتل علي بن عبده خلوفة محزري، سعودي الجنسية، وذلك بدعسه عمداً بالسيارة مما أدى إلى وفاته"، طبقا للوكالة السعودية.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا وتأجيل استيفائه إلى حين تكليف القصر من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذه، وأُيد الحكم من مرجعه ، ثم صدر صك يتضمن الحكم بثبوت بلوغ ورشد القُصّر ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني المذكور، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني محمد بن يحيى بن أحمد عواجي، سعودي الجنسية، الأحد، 17/ 12/ 1445 هجرية، الموافق 23/ 6/ 2024 ميلادية بمنطقة جازان"، طبقا للبيان.