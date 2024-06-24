(CNN) – في بيان صحفي بعد مقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع القناة 14 الإسرائيلية، قالت حركة "حماس" إن كلمات نتنياهو تظهر أنه يسعى إلى اتفاق جزئي فقط وليس لإنهاء الحرب في غزة.

في المقابلة، قال نتنياهو إنه مستعد لإبرام "صفقة جزئية" مع حماس لإعادة بعض الرهائن، مع تكرار موقفه بأن الحرب ستستمر بعد وقف إطلاق النار "لتحقيق هدف القضاء" على حماس.

وقالت "حماس" إن مواقف نتنياهو هي “تأكيد واضح على رفضه لقرار مجلس الأمن الأخير، ومقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن”.

في خطاب ألقاه في أواخر مايو/أيار، طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتراحًا من ثلاث مراحل قال إن إسرائيل قدمته لإنهاء الأزمة الطاحنة في القطاع. وفي ذلك الوقت قال بايدن: "لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

وقالت حماس إن كلام نتنياهو يتعارض مع ما تحاول الإدارة الأمريكية “تسويقه” حول موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وواصلت حماس في بيانها إصرارها على أن يتضمن أي اتفاق “تأكيدا واضحا على وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة”.

وقالت حماس إن هذا أمر ضروري للغاية، لوقف "محاولات نتنياهو للتهرب والخداع وإدامة العدوان وحرب الإبادة ضد شعبنا"، حسب قولها.

وقالت حماس إنها تدعو “المجتمع الدولي إلى الضغط” على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب، ودعت الإدارة الأمريكية إلى “اتخاذ قرار واضح بوقف دعمها” للعمليات ضد الشعب الفلسطيني في غزة، و”رفع الغطاء عن الاحتلال وجرائمه التي تجعل من واشنطن شريكاً أساسياً في ارتكابها”.