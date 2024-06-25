دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، خطة الحكومة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء خلال فترة الصيف، وعدد ساعات تخفيف الأحمال خلال الأيام المقبلة، مع غلق المحلات التجارية الساعة الـ10 مساء بداية من يوليو/تموز المقبل، لـ"ترشيد الاستهلاك".

وتحدث مدبولي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة برئاسته، الثلاثاء، عن "خطة استباقية لحل أزمة الكهرباء على مدار فصل الصيف بشكل نهائي، وتخصيص مليار و180 مليون دولار، لشراء الكميات والمنتجات البترولية المطلوبة".

وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بحسب مقاطع فيديو نشرتها قناة "القاهرة نيوز" الإخبارية، عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا: أنه "سيتم وقف انقطاع الكهرباء بالكامل مع الأسبوع الثالث لشهر يوليو المقبل، بعد وصول الشحنات الكاملة من الغاز والمازوت، بما يعني أننا سنضطر آسفين مواصلة قطع الكهرباء 3 ساعات يوميا (تخفيف الأحمال) خلال الأسبوع الجاري".

وأوضح مصطفى مدبولي أنه "بداية من الأسبوع القادم، سيتم العودة لقطع الكهرباء لمدة ساعتين يوميا، وذلك حتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، وبعدها سنبدأ تماما وقف قطع الكهرباء طول فترة الصيف حتى نهايته، عن المواطنين في منازلهم وعن كل المنشآت، وكنا قد وضعنا خطتنا لانتهاء انقطاع الكهرباء بنهاية 2024".

وأضاف مدبولي: أن "وزير البترول المصري عرض عليه زيادة احتياطات المازوت الإضافية، وتحسبا للحرارة الكبيرة جدا التي نتوقع حدوثها، طلبت من وزير البترول زيادة تلك الاحتياطيات، فطلب أن نستورد 300 ألف طن مازوت إضافية غير الكمية الموجودة لدينا، وهي كمية تكلف 180 مليون دولار، وتمت الموافقة الفورية له ووجهت وزير المالية بتوفير تلك الأموال".

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن "كمية المازوت الإضافية ستبدأ الوصول إلى مصر بداية من الأسبوع القادم، ولكن وصول كل الكمية المطلوبة يستغرق وقتا حتى نوقف تماما قطع الكهرباء".

وأشار مدبولي إلى أنه "مع الأزمة غير المسبوقة التي حصلت، الاثنين، ودي كانت أزمة صعبة جدا، كانت توجيهات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي أن نتدخل بصورة استثنائية لنخفف من المعاناة، وطلبت عقد اجتماع فوري مع الوزراء وتم التنسيق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لوضع خطة استباقية خلال الصيف، بأن نخفف تماما من قطع الكهرباء تحسبا لارتفاع درجات الحرارة، بحيث أن نصل إلى (صفر انقطاع) للكهرباء خلال الصيف"، حسب وصفه.

وأوضح مدبولي "أن وزيري المالية والبترول أكدا له حاجة مصر إلى نحو مليار دولار أخرى لتجاوز فترة الصيف في المرحلة المقبلة، بجانب الـ180 مليون دولار لشراء كمية المازوت الإضافية، وهو ما يعادل 57 مليار جنيه، ووجهت وزير البترول بالبدء الفوري في التعاقد على هذه الشحنات لنستقدمها خلال فترة الصيف".

وأكد مدبولي "ضرورة توافر خطة ترشيد لاستهلاك الكهرباء"، وأوضح: "طلبت من وزير التنمية المحلية المصري، بدء تنفيذ أولى خطوات عملية ترشيد الكهرباء، باتخاذ قرار بغلق كل المحال التجارية الساعة 10 مساء اعتبارا من الشهر المقبل، في كل أنحاء الجمهورية، بما فيها المولات التجارية، فيما عدا الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، والتي سيتم إغلاقها أيضا بحد أقصى في الساعة الواحدة صباحا".

وحول قرار تمديد انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات منذ يومين، أوضح مصطفى مدبولي أن "عطلًا فنيًّا دام 12 ساعة في حقل غاز بإحدى دول الجوار، سبب زيادة فترة تخفيف الأحمال لمدة ساعة إضافية".