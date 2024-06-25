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مصادر لـCNN: مقتل شقيقة إسماعيل هنية وعدد من أفراد عائلته بغارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ

الشرق الأوسط
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مصادر لـCNN: مقتل شقيقة إسماعيل هنية وعدد من أفراد عائلته بغارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ
صورة لرجل يقف أمام حطام منزل شقيقة إسماعيل هنيةCredit: OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images

(CNN) -- قُتل ما لا يقل عن 11 شخصًا، بمن فيهم عدة أفراد من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، نتيجة غارة جوية إسرائيلية على غزة، الثلاثاء، حسبما ذكر مستشفى الأهلي لـCNN

وقال الدفاع المدني في المنطقة لـCNN، الثلاثاء، إن الغارة الجوية استهدفت منزل عائلة هنية في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

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وأكد المستشفى أن إحدى ضحايا الغارة كانت شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس". 

وكانت عائلة هنية قد استُهدفت سابقاً في غارة جوية أخرى في إبريل/نيسان الماضي، حين قُتل أبناؤه الثلاثة أيضاً في وقت كانت فيه محادثات وقف إطلاق النار جارية.

كما قُتل أربعة من أحفاد هنية في الهجوم الذي جاء وسط جهود جديدة في القاهرة لوقف القتال المؤقت الذي استمر شهوراً.

وقال هنية في بيان في إبريل/نيسان الماضي إن قتل أبناء القادة سيجعل حماس "أكثر ثباتاً على مبادئها وأكثر تمسكا بأرضها".

وجاء في تصريحات رئيس المكتب السياسي لحماس، في ذلك الوقت: "من يعتقد أن استهداف أطفالي أثناء المفاوضات وقبل التوصل إلى اتفاق، سيجبر حماس على التراجع عن مطالبها، فهو واهم".

وحاولت CNN التواصل مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق. 

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