دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الاثنين، تنفيذ حُكم حد الحرابة قتلا بحق أحد الجناة في المنطقة الشرقية، بعد ثبوت اتهامه بالانضمام لتنظيم إرهابي وإطلاقه النار على رجال الأمن، ضمن جرائم أخرى، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عبدالله بن علي بن محمد المحيشي، سعودي الجنسية، على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي، وقيامه بإطلاق النار على النقاط الأمنية ورجال الأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإيوائه لعناصر إرهابية في منزله بعد تنفيذهم لأعمالهم الإجرامية، وتقديمه الدعم لهم، وحيازة الأسلحة والذخائر لتنفيذ تلك الأعمال"، حسبما نقلت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أنه "بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، وأن ما قام به من الإفساد في الأرض هو ضرب من ضروب الحرابة، والحكم بإقامة حدّ الحرابة بحقه، وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه وذلك بقتله"، طبقا للبيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل بحق عبدالله بن علي بن محمد المحيشي، الاثنين 18/ 12/ 1445 هجرية، الموافق 24/ 06/ 2024 ميلادية، بالمنطقة الشرقية"، حسبما أوردت الوكالة السعودية.