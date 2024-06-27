الخارجية الأمريكية تؤكد لـCNN وفاة 11 أمريكيا خلال الحج

(CNN)-- أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لشبكة CNN، الأربعاء، وفاة 11 أمريكيا خلال أداء مناسك الحج في السعودية.

وقال المتحدث: "يمكننا تأكيد وفاة 11 مواطنا أمريكيا في المملكة العربية السعودية، ونقدم خالص تعازينا للعائلاتهم".

وأضاف: "فريقنا في المملكة يعمل على مدار الساعة للاستجابة لمخاوف المواطنين الأمريكيين وتقديم المساعدة لأسر المتوفين".

وتابع: "عندما يموت مواطن أمريكي في بلد أجنبي، تكون السلطات المحلية مسؤولة عن تحديد سبب الوفاة وإصدار شهادتها، واحتراما لخصوصية العائلات، ليس لدينا أي تعليق آخر في الوقت الحالي".

يذكر أن وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل كان أكد أن عدد الحجاج الذين توفوا خلال أداء مناسك الحج هذا العام، بلغ 1301 حاج، من بينهم نسبة 83% من غير المصرح لهم بأداء الحج.

وأضاف الجلاجل في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية نشرتها عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الأحد: "بلغ عدد الوفيات 1301 خلال الحج، منهم 83% من غير المصرح لهم".

وأوضح فهد الجلاجل في تصريحاته أنهم "تعرضوا لعوامل المسافات الطويلة تحت أشعة الشمس بلا مأوى".

وأشار وزير الصحة السعودي إلى أن المملكة قدمت حوالي 1.3 مليون خدمة وقائية مجانية للحجيج، شملت الكشف المبكر واللقاحات، وقدمت الرعاية الطبية لهم منذ وصولهم.