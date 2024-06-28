دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء الخميس، حقيقة منشور يفيد بقيام شخص بقتل شقيقه وإصابة 4 آخرين خلال مشاجرة أثناء حضورهم حفلا داخل فيلا بمحافظة الجيزة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "كشف حقيقة تداول منشور على أحد المواقع الإخبارية، بشأن قيام أحد الأشخاص بقتل شقيقه، وإصابة 4 آخرين خلال مشاجرة أثناء حضور حفل داخل فيلا بالجيزة".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية في منشورها: "بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات في هذا الشأن، كما أمكن تحديد الفيلا المُشار إليها (كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة)، وكذا القائمين عليها (شخصين، أحدهما مالك الفيلا) تم ضبطهما، وبسؤالهما أقرا باستئجار 3 أشخاص، يقيمون بمحافظة الجيزة، الفيلا لإقامة حفل مقابل مبلغ مالى، أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أفادو باستئجارهم للفيلا، وقيامهم بالإعلان عن تنظيم الحفل المشار إليه على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقابل مبالغ مالية".

وختمت وزارة الداخلية المصرية منشورها قائلة: "تبين من الفحص عدم صحة ما جاء بالمنشور بشأن وجود مشاجرة أو إصابات ووفيات خلال الحفل. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".