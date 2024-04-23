دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام مدرسة خاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن جانبها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا، عبر فيسبوك، لكشف ملابسات الفيديو المتداول، حيث قالت: "بالفحص تبين أنه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تبلغت، الأحد، بحدوث مشاجرة أمام مدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى بين طالبين قام على إثرها والد أحدهما بالاستعانة بصديق له والتعدي بالضرب على الطالب الآخر الذي أصيب بكدمات وسحجات".

وأضافت الوزارة: "لدى تجمع أفراد من الأمن الإدراى وعدد من الأهالى قام والد الطالب المذكور بإطلاق 3 أعيرة من طبنجة (مسدس) صوت كانت بحوزته ولاذ بالفرار".

وتابعت أن "أفراد الأمن الإدارى تمكنوا من التحفظ على صديقه وسلاح أبيض وفوارغ الطلقات، وأثناء الفحص حضر مرتكب الواقعة وأرشد عن طبنجة صوت استخدمت فى ارتكاب الواقعة".

واختتمت الوزراة البيان بقولها إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".