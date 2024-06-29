السعودية تعدم الشمري قصاصا.. ووزارة الداخلية تكشف عن جريمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، بعد ثبوت إدانته بقتل مواطن سعودي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم نايف بن حسن بن عايد الأسلمي الشمري، سعودي الجنسية، على قتل فريح بن عيد بن عطية العنزي، سعودي الجنسية، بدهسه بالسيارة عمداً، مما أدى إلى وفاته"، طبقا لما نقلت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه"، حسب بيان الوزارة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني نايف بن حسن بن عايد الأسلمي الشمري، السبت 23/ 12/ 1445 هجرية، الموافق 29/ 6/ 2024 ميلادية بمنطقة الرياض"، حسبما ذكرت "واس".