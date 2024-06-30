دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الإعلامي المصري، أحمد موسى، الأحد، تفاعلا واسعا بهجومه على حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وعلى الرئيس المصري الراحل، محمد مرسى، وذلك في الذكرى الـ11 لمظاهرات 30 يونيو/حزيران التي وضعت نهاية لحكم الإخوان.

وقال أحمد موسى في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "من 11 سنة، وفي مثل هذا اليوم 30 يونيو، كان اليوم الأخير من حكم الطاغية محمد مرسي العياط، الذي حكم مصر لمدة سنة شهدت المذابح والاغتيالات والاعتداء على دور العبادة من مساجد وكنائس وأهدر دم المصريين، وفرق بينهم لأول مرة في التاريخ، مما دفع الكثير من العائلات للهجرة"، حسب قوله.

وأضاف الإعلامي المصري في منشوره: "كانت ثورة 30 يونيو نهاية لحكم استبدادي فاشي متآمر وعميل، تحرك الشعب المصري العظيم في كل نجع وقرية ومدينة والهتاف الموحد يسقط يسقط حكم المرشد، عبدالناصر قالها زمان.. لا أمان للإخوان، يسقط يسقط كل كلاب المرشد، انزل يا سيسي مرسي مش رئيسي"، طبقا لوصفه.

ومضى أحمد موسى قائلا في منشوره: "كانت ثورة 30 يونيو سلمية بمعنى الكلمة، لم تقع حادثة واحدة في هذا اليوم، رغم خروج الملايين للشوارع، لأن هدفهم هو تخليص مصر من حكم الخونة الإخوان. نجحت الثورة وفازت مصر وشعبها وحققنا هدفنا بإنقاذ الوطن من التمكين والأخونة، كل من شارك في الثورة يكون فخورا بقراره. كل سنة وكل الشعب العظيم بألف خير، كل سنة والقائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخير، وتحية للقوات المسلحة والشرطة حماة وحراس الوطن، عاشت مصر حرة".

وتفاعل متابعون على منصة "إكس"، مع منشور أحمد موسى، حيث رد على بعضهم في تعليقات متنوعة والتي جاءت كالتالي: