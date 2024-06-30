دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر المتحدث باسم المتمردين الحوثيين في اليمن، العميد يحيى سريع ، الأحد، ما قال إنها لقطات ومقطع فيديو لاستهداف الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر، الأسبوع الماضي، بزعم خرقها قرار حظر وصول السفن إلى الموانئ الإسرائيلية.

ونشر العميد يحيى سريع في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، ما أعلن أنها "مشاهد استهداف الحوثيين لسفينةTRANSWORLD NAVIGATOR التابعة لإحدى الشركات المخالفة لقرار حظر دخول السفن إلى موانئ (فلسطين المحتلة) بزورق (طوفان المدمر)، بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2024 ميلادية، مع مناورة ومعلومات للزورق المسير طوفان المدمر الذي يكشف عنه لأول مرة".

وأزاح الحوثيون، الأحد، الستار عن زورق "طوفان المدمر"، وقالوا إنه "يتميز بقدرة تدميرية عالية وتكنولوجيا متقدمة"، حسبما أوردت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التي يديرها الحوثيون.

وأوضحت الوكالة أن "هذا الكشف يُعد هو الرابع خلال شهر يونيو/حزيران الجاري لسلاح نوعي دخل معركة إسناد غزة، ابتدأ من صاروخ (فلسطين) الباليستي مرورا بزورق (طوفان 1) ثم صاروخ (حاطم 2) الباليستي الفرط صوتي".

وذكرت وكالة "سبأ" أن "(طوفان المدمر) هو زورق هجومي مسيّر محلي الصنع، له قدرة تدميرية عالية ويحمل رأسا حربيا يزن 1000 - 1500 كيلوغرام، ومزود بتكنولوجيا متقدمة، بتحكم يدوي وتحكم عن بعد، وتبلغ سرعته 45 ميلا بحريا في الساعة ويعمل في جميع الظروف البحرية".