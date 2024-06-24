قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

محلل لـCNN: الحوثيون قادرون على الصمود وسيستمرون رغم القنابل التي تلقى عليهم

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

محلل: الحوثيون انخرطوا في الحرب بين إسرائيل وحماس لأنهم يريدون "سداد دينهم لإيران"

من هم الحوثيون وما الهدف من التحالف البحري الدولي؟ مراسلة CNN تشرح الأمر

(CNN)-- تعرضت سفينة شحن مملوكة لليونان لهجوم من الحوثيين المدعومين من إيران، في وقت متأخر مساء الأحد، وأفادت تقارير بوقوع إصابات طفيفة على متنها وأضرار متوسطة، وفقا لما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".

ويمثل هذا الهجوم على السفينة M/V Trans World Navigator المرة الرابعة التي يستهدفها الحوثيون.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة كانت في طريقها إلى مصر عندما استهدفتها "طائرة بدون طيار".

وأوضحت "سنتكوم" في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "قام الحوثيون المدعومون من إيران باستهداف السفينة (إم/ڤي ترانز ورلد ناڤيغيتور)، وهي ناقلة بضائع ترفع العلم الليبيري وتملكها وتديرها اليونان، في هجوم يشتبه بأنه قد تم عبر نظام الطيران المسيّر".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: "أبلغ الطاقم عن إصابات طفيفة وأضرار متوسطة للسفينة، لكن السفينة واصلت إبحارها". ورست السفينة إم/ڤي ترانز ورلد ناڤيغيتور مؤخرا في ماليزيا.

وأردفت "سنتكوم" قائلة إنه "لم ترد أنباء عن إصابات على متن السفن الأمريكية أو التابعة للتحالف".