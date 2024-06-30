وزير الطاقة السعودي: من لم يشارك في أسهم أرامكو "سيعض أصابع الندم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الأحد، إن من لم يساهم أو يشارك في أسهم شركة أرامكو السعودية للطاقة "سيعض أصابع الندم"، حسب قوله.

وأضاف وزير الطاقة السعودي في مقاطع فيديو حسبما نقلت عنه قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "ذكرتها من قبل، وأعيدها مرة ثانية ، من لا يساهم أو يشارك في أسهم أرامكو (سيعض أصابع الندم)، وأكررها هنا بثقة أكثر مما كنت عليه في السابق".

وجاءت تصريحات وزير الطاقة السعودي، الأحد، على هامش توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة السعودي، والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية في شركة أرامكو السعودية، حسبما أوردت قناة "الإخبارية" السعودية.

كما أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "لن يغلبنا أحد في عملية تقليل تكلفة إنتاج الطاقة بكل أشكالها".

وقال الوزير السعودي: "نجاحنا في أرامكوا ونجاحنا في قطاع الطاقة بشكل عام هو المعين الأساسي في أن ننتقل الانتقال الممكن تحقيقه، ولنا شواهد ترونها الآن في هذا القطاع، بما في ذلك ما نحققه من أرقام قياسية في موضوع إنتاج الطاقة المتجددة، وما يزال هذا التحدي هو تحدي لنا، ونريد أن نرى من يتحدانا في هذا المجال لنقنعه، نعم قد تكون احتياجاتهم في الكهرباء والطاقة كبيرة، لكن لن يغلبنا أحد في عملية تقليل تكلفة إنتاج الطاقة بكل أشكالها، بمشيئة الله".

وأردف الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلا: "تبلغ الطاقة الحالية لشبكة الغاز الرئيسية حوالي 4 آلاف كيلو متر، وسيتم ربط المشروع بـ40 منشأة تشمل محطات الكهرباء وتحليلة المياة ومصانع ومعامل إنتاج البتروكيماويات".