دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة (أرامكو) السعودية، الخميس، عن إطلاق عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة، الأحد المقبل، بما يشمل 1.545 مليار سهم، بحسب بيان للشركة أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت أرامكو في بيانها إن "الطرح يمثل طرحاً عاماً ثانوياً لـ1.545 مليار سهم من أسهم الشركة، التي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدّرة".

وأشارت الشركة السعودية إلى أنه من "المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريالا، و29 ريالاً سعودياً للسهم"، طبقا لما ذكرت وكالة "واس".

وأوضح البيان أنه "تم منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء (خيار التخصيص الإضافي) أو"greenshoe"، لتمكينه من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الأسهم الحكومية في الشركة أسهمًا لا تتجاوز 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي".

كما يحق للمؤسسات المكتتبة بالسعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة، وفقاً للقواعد، الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في الاكتتاب في أسهم الطرح، إضافةً إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وستُجرى عملية الطرح "خارج المملكة وفقا للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته"، بحسب بيان الشركة.

وأوضحت "أرامكو" أنه "سيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد- بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد". وأردفت الشركة قائلة إنه "سيُصدر إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح"، مؤكدة أنه "لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد"، طبقا لـ"واس".

وذكر عملاق الطاقة السعودي أنه "تم تعيين كل من إم. كلاين آند كومباني (M.Klein and Company)، وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي (Moelis & Company UK LLP) كمستشاريَن مالييَن مستقليَن بخصوص الطرح".

كما أشارت "أرامكو" إلى تعيين كل من "سيتي جروب العربية السعودية (CitigroupSaudi Arabia) وغولدمان ساكس العربية السعودية (Goldman Sachs Saudi Arabia)، وإتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia)، وشركة جي بي مورغان العربية السعودية (J.P. Morgan Saudi Arabia Company)، وميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia)، وشركة مورغان ستانلي السعودية (Morgan Stanley Saudi Arabia) وشركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح".

وأردفت أنه جرى "تعيين شركة الراجحي المالية (Al Rajhi Capital)، وشركة الرياض المالية (Riyad Capital)، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (CapitalSaudi Fransi)، كمديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح"، بحسب البيان الذي نشرته الوكالة السعودية.

وتم تعيين شركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمدير الاكتتاب للطرح، وتعيين البنك السعودي الأول (ساب) (Saudi Awwal Bank (SAB))، ومصرف الإنماء (Alinma Bank)، والبنك العربي الوطني (Arab National Bank)، والبنك الأهلي السعودي (Saudi National Bank)، ومصرف الراجحي (Alrajhi Banking and Investment Corporation)، وبنك الرياض (RiyadBank)، والبنك السعودي الفرنسي (Banque Saudi Fransi)، كجهات مستلمة بخصوص الطرح"، طقا لبيان أرامكو.

وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي، الجمعة، الموافق 7 يونيو/ حزيران المقبل.

ووفقاً لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، "يُحظر بيع أسهم الشركة أو إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق، الثلاثاء 05/ 12/ 1445هجرية، الموافق 11/ 06 / 2024 ميلادية، إلا ضمن استثناءات معينة، أو إلا إذا تنازل المنسقون الدوليون عن هذا الشرط"، حسب البيان.