داخلية السعودية تعلن إعدام الشاخوري تعزيرا.. وتكشف عن جرائمه الإرهابية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، لإقدامه على ارتكاب جرائم إرهابية، منها الشروع بإنشاء تنظيم إرهابي لقتل المواطنين والمقيمين، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم محمد بن أسعد بن أحمد الشاخوري، سعودي الجنسية، على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في التدرب على استخدام الأسلحة، وصناعة المواد المتفجرة، والتستر على عناصر إرهابية مطلوبة أمنياً، ومن ثم الشروع بإنشاء تنظيم إرهابي مع أحد العناصر الإرهابية وتمويله لقيامه بأعمال إرهابية تستهدف قتل المواطنين والمقيمين"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأضاف بيان وزارة الداخلية السعودية أنه "بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه بحق المذكور".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق محمد بن أسعد بن أحمد الشاخوري، الأحد، 24/ 12/ 1445 هجرية، الموافق 30/ 06/ 2024 ميلادية بالمنطقة الشرقية"، طبقا لوكالة "واس".