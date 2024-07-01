دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الاثنين، عن اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، "تمكنت من اكتشاف حقلين للزيت غير التقليدي، ومكمن للزيت العربي الخفيف، وحقلين للغاز الطبيعي، ومكمنين للغاز الطبيعي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح وزير الطاقة السعودي: "اكتُشِف حقل "اللدام" للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا في بئر (لدام-2) بمعدل (5100) برميلٍ في اليوم، مصحوبًا بنحو (4.9) ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم".

إلى جانب اكتشاف "حقل "الفروق" للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا من بئر (الفروق-4) بمعدل (4557) برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو (3.79) ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، واكتُشِف أيضًا مكمن "عنيزة ب/ج" في حقل "مزاليج" في المنطقة الشرقية، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف من بئر (مزاليج-62) بمعدل (1780) برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو (0.7) مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم".

وبشأن اكتشافات الغاز الطبيعي، اكتُشِف حقل "الجهق" في الربع الخالي "بعد تدفق الغاز من مكمن "العرب-ج" في بئر (الجهق-1) بمعدل (5.3) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن "العرب-د" في البئر ذاتها بمعدل (1.1) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وإضافة إلى ذلك، فقد اكتُشِف حقل "الكتوف" في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر (الكتوف-1) بمعدل (7.6) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (40) برميلًا يوميًا من المكثفات".

كما أشار وزير الطاقة السعودي إلى اكتشاف "مكمن "حنيفة" في حقل "عسيكرة" في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر (عسيكرة-6) بمعدل (4.9) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق في البئر ذاتها من مكمن "الفاضلي" بمعدل (0.6) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (100) برميل يوميًا من المكثفات".

في وقت سابق الأحد، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "ذكرتها من قبل، وأعيدها مرة ثانية ، من لا يساهم أو يشارك في أسهم أرامكو (سيعض أصابع الندم)، وأكررها هنا بثقة أكثر مما كنت عليه في السابق"، وفقًا لمقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" الرسمية.