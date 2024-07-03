أولمرت: إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله قد يختفي لبنان.. واسرائيل ستعاني من ألم لم تشهده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، التوترات الحدودية الحالية في جنوب لبنان جراء تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، بأنها "صدى للمآسي في قطاع غزة".

وأضاف ميقاتي، خلال فعالية في بيروت، الأربعاء، بعنوان "لبنان الدور والموقع بين الانتهاكات الاسرائيلية والمواثيق الدولية": "ما يشهده جنوب لبنان حاليًا من أحداث، وإن اعتُبرت في العمق صدىً للمآسي في قطاع غزة، ليست في حقيقتِها سوى نتيجةٍ لتفاقم اعتداءات إسرائيل على السيادة الوطنية".

ودعا ميقاتي المجتمع الدولي إلى "وضع حد" لـ"العدوان التدميري" على لبنان، قائلا: "بادرت شخصيًا منذ اندلاع أحداث غزة إلى إطلاق النداءات العلنية للحفاظ على الهدوء ولضبط النفس على الحدود الجنوبية، ووجَّهتُ التحذيرات، من تمدد الحرب التدميرية في غزة إلى جنوب لبنان، ومنه إلى المنطقة".

وأكد ميقاتي على أنه "لا اتفاق سلام يستطيع أن يحيا إلا بضمان حق العودة للفلسطينيين، جميع الفلسطينيين"، مشددًا على أنه "كل محاولة لتجاوز (إقامة دولة فلسطينية) ستؤدي إلى مزيد من الأزمات في الشرق الأوسط والعالم".