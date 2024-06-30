نجيب ميقاتي من جنوب لبنان: "المقاومة" تقوم بواجبها وهدفنا حماية بلادنا

أثار مخاوف في إسرائيل.. حزب الله عن فيديو "درون" المواقع العسكرية: "الجزء الأول فقط"

(CNN)-- حث رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إسرائيل على وقف الهجمات على بلاده خلال زيارة إلى الجنوب، السبت، وفقا لما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء.

وقال ميقاتي، عقب زيارته لمركز قيادة الجيش في جنوب لبنان: "نأمل ألا تتوسع الحرب".

وأدى تزايد الهجمات عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، إلى تصاعد المخاوف بشأن اندلاع صراع كامل آخر في الشرق الأوسط.

وأضاف نجيب ميقاتي: "نحن دائما من دعاة السلام، وخيارنا هو خيار السلام وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، ويجب على إسرائيل أن توقف هجماتها المتكررة على لبنان، وتوقف الحرب في غزة، ويجب على الجميع تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735".

ويشير القرار 1701 إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي دعا إلى وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، وإلى جعل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (حوالي 18 ميلا (حوالي 29 كيلومترا) إلى الشمال من الحدود مع إسرائيل) منزوعة السلاح.

في حين أن قرار مجلس الأمن رقم 2735، الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، فيشير إلى تأييد خطة وقف إطلاق النار التي تدعمها الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، في قطاع غزة.

كما أعرب ميقاتي، السبت، عن "التضامن الكامل مع جميع الجنوبيين"، وقال: "نحن مع شعبنا. المقاومة تقوم بواجبها، والحكومة اللبنانية تقوم بواجبها، وهدفنا هو حماية البلاد بكل ما للكلمة من معنى".

وشدد ميقاتي على أن "الجيش هو السند ودرع الوطن وسياجه"، حسبما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام.