بيان للسفارة السعودية بشأن فيديو تهديد تركي لسعوديين بالسكين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت السفارة السعودية في تركيا بيانًا، الأربعاء، بشأن مقطع فيديو متداول للحظة تهديد مواطن تركي لمواطنين سعوديين بسكين.

وفي أول تعليق رسمي على الواقعة، قال بيان للسفارة السعودية، إنه "إشارة للمقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بتهديد مواطنين سعوديين مستخدمًا أداة حادة. تفيد السفارة أن الجهات المختصة التركية متمثلة في شرطة مدينة إسطنبول قبضت على الشخص الذي ظهر في المقطع، وأصدرت بيانًا فيه تفاصيل القبض عليه".

وعبّرت السفارة السعوية عن شكرها للسلطات المحلية التركية على سرعة استجابتها، بحسب البيان.

كانت شرطة إسطنبول أعلنت القبض على رجل عمره 43، قالت إنه ظهر في الفيديو المتداول، وأنه كان في تلك اللحظة مخمورًا.