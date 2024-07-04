دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، في جدة، مساء الأربعاء، مع عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كوري بوكر والوفد المرافق له، علاقات التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وبحسب الوكالة، فقد "حضر الاستقبال الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي، الدكتور مساعد بن محمد العيبان".

فيما حضر من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني وعدد من المسؤولين.

وفي الوقت نفسه، تلقّى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً، من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن. وجرى خلال الاتصال استعراض المستجدات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، والسودان، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".